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Микель Артета о гонке за чемпионство в АПЛ: Вопрос был весьма предсказуем

Англия

Даже на пресс-конференции Лиги Чемпионов зацепили эту тему

Микель Артета о гонке за чемпионство в АПЛ: Вопрос был весьма предсказуем

Getty Images / Global Images Ukraine

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Тренер "Арсенала" Микель Артета ответил на вопрос о гонке за чемпионство в АПЛ.

По словам испанского специалиста, "Арсенал" продолжит бороться и попытаться побеждать в каждом матче.

"Мы продолжим бороться и постараемся выиграть каждую игру, и это единственное, что мы можем сделать на данный момент, потому что это, конечно, не зависит от нас", - сказал Артета.

Позже тренер отшутился.

"Кстати, этот [вопрос] был весьма предсказуем!", - сказал Артета.

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Напомним, что сейчас отставание "Арсенала" от лидера "Ливерпуля" составляет 15 баллов. При этом у "Ливерпуля" проведено на один матч больше.

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Источник:
AFC Stuff
Опубликовал: Владислав Прийменко
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