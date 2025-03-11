Совладелец "Манчестер Юнайтед" рассказал причину сокращения расходов.

Сэр Джим Рэтклифф рассказал, что клуб тратит больше, чем зарабатывает. По его словам, за последние сезоны расходы составили почти треть миллиарда фунтов.

"Если вы тратите больше, чем зарабатываете, в конечном итоге это приведёт вас к краху. Таким образом, за последние семь сезонов, включая этот, клуб терял деньги. Семь сезонов подряд.

Я думаю, что общая сумма составляет около 330 миллионов фунтов стерлингов, которые ушли из клуба за последние четыре или пять сезонов. Затраты на содержание клуба за последние семь лет увеличились на 100 миллионов фунтов стерлингов. Затраты на заработную плату игроков за последние семь лет или около того составили 100 миллионов фунтов стерлингов. Увеличение доходов за этот период составило 100 миллионов фунтов стерлингов. И эта сумма не помогает

В конечном счёте, если вы посмотрите на управление клубом такого размера, как "Манчестер Юнайтед", с доходом около 650 миллионов фунтов стерлингов, то часть этих 650 миллионов фунтов стерлингов вы потратите на управление клубом, а часть — на команду.

Если вы потратите их на команду, вы добьётесь лучших результатов. И в конце концов, зачем нужен "Манчестер Юнайтед", если не для того, чтобы выигрывать трофеи и медали? Мы хотим инвестировать в лучших игроков мира, если сможем, а не тратить деньги на, боюсь, бесплатные обеды", - заявил Рэтклифф.