Стала известна позиция Александера Исака относительно перехода в Арсенал

Исак является одним из лучших форвардов АПЛ и проводит великолепный сезон. По информации источников, швед является приоритетным трансфером для "Арсенала" этим летом.

В "Ньюкасле" четко заявили, что Исак не продается и является ключевым игроком в долгосрочных планах клуба. Однако "Арсенал" не собирается сдаваться. "Канониры" изучают возможности трансфера и могут предложить 150 миллионов фунтов, чтобы убедить "Ньюкасл" продать нападающего.

Согласно информации TEAMtalk, сам Исак заинтересован в переходе в "Арсенал", поскольку хочет играть в Лиге чемпионов и бороться за самые большие трофеи.

За форвардом также следит "ПСЖ", однако "Арсенал" имеет серьезное преимущество – Исак восхищается Тьерри Анри и может отдать предпочтение именно "канонирам". Ожидается, что в ближайшие недели ситуация будет развиваться, и хотя переход Исака будет непростым, "Ньюкасл" может изменить свою позицию, если не пробьется в Лигу чемпионов.

Добавим, что в этом сезоне 25-летний швед забил 22 гола и отдал 5 ассистов в 32 матчах за "Ньюкасл" во всех турнирах.