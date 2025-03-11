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Салиба прокомментировал свое будущее в Арсенале
Спешить некуда (с)
Getty Images/Global Images Ukraine
Центральный защитник "Арсенала" Вильям Салиба высказался о своем будущем в лондонском клубе.
"Что касается меня, я действительно счастлив здесь. Я уже два с половиной года в клубе. Ничего нового. Я счастлив и хочу продолжать работать здесь.
Пока что не начались переговоры по новому контракту, ведь осталось еще несколько лет, поэтому спешить некуда. Я счастлив здесь, и это все", - сказал футболист.
Добавим, что у Салиба контракт с "Арсеналом" рассчитан до 30 июня 2027 года.
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