Салиба прокомментировал свое будущее в Арсенале

Центральный защитник "Арсенала" Вильям Салиба высказался о своем будущем в лондонском клубе.

"Что касается меня, я действительно счастлив здесь. Я уже два с половиной года в клубе. Ничего нового. Я счастлив и хочу продолжать работать здесь.

Пока что не начались переговоры по новому контракту, ведь осталось еще несколько лет, поэтому спешить некуда. Я счастлив здесь, и это все", - сказал футболист.