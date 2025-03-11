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Салиба прокомментировал свое будущее в Арсенале

Англия

Спешить некуда (с)

Салиба прокомментировал свое будущее в Арсенале

Getty Images/Global Images Ukraine

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

Центральный защитник "Арсенала" Вильям Салиба высказался о своем будущем в лондонском клубе.

"Что касается меня, я действительно счастлив здесь. Я уже два с половиной года в клубе. Ничего нового. Я счастлив и хочу продолжать работать здесь.

Пока что не начались переговоры по новому контракту, ведь осталось еще несколько лет, поэтому спешить некуда. Я счастлив здесь, и это все", - сказал футболист.

Добавим, что у Салиба контракт с "Арсеналом" рассчитан до 30 июня 2027 года.

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