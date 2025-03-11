Тренер сборной Германии высказался о сложной ситуации в Манчестер Сити

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн высказался о том, как "Манчестер Сити" реагирует на сложные ситуации, возникающие в клубе.

"Я думаю, что то, что там происходит, является выдающимся. Не со спортивной точки зрения, но то, насколько спокойным остается этот клуб. Для меня это идеальный пример безупречной работы. Нет - по крайней мере, это то, что я заметил - ни одного интервью официального представителя "Сити", который бы высказал негативное мнение о сложившейся ситуации. Я хотел бы видеть такое поведение от других клубов, которые вызывают слишком много волнений и действуют слишком быстро, когда дело доходит до вопроса о том, кто является правильным тренером.

Если вы всегда говорите, что тренер - самый важный человек в клубе, то и процесс отбора тренера должен быть самым сложным. Если компании тратят две недели, чтобы просмотреть сотрудника, а иногда тренера нанимают после одного телефонного звонка, то это неправильный подход. В "Сити" это делают в совершенстве: а) чествуют кого-то за то, что он очень успешен, но б) также принимают тот факт, что есть фаза, на которой вещи очевидно и непонятно не работают", - сказал специалист.