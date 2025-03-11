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Полузащитник Манчестер Сити может вернуться в свой родной клуб

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Полузащитник Манчестер Сити может вернуться в свой родной клуб

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Полузащитник "Манчестер Сити" Калвин Филлипс может вернуться в свой родной клуб.

Как сообщает издание The Sun, 29-летний англичанин, который сейчас выступает за "Ипсвич" на правах аренды до конца сезона, может присоединиться к "Лидсу" летом. "Павлины" лидируют в турнирной таблице Чемпионшипа, набрав 76 очков после 36 сыгранных туров во втором по силе дивизионе английского футбола. Если им удастся вернуться в АПЛ, они точно захотят усилить состав команды. Одним из вариантов считается возвращение Калвина Филлипса.

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Напомним, что летом 2022 года "Манчестер Сити" заплатил "Лидсу" 45 миллионов фунтов стерлингов за Калвина Филлипса.

В этом сезоне опытный хавбек принял участие в 19 матчах за "Ипсвич" во всех турнирах, отметившись одним ассистом. По версии авторитетного портала Transfermarkt, его стоимость оценивается в 20 миллионов евро.

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Манчестер Сити Лидс Юнайтед Ипсвич Таун Калвин Филлипс
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Источник:
The Sun
Опубликовал: Андрей Журба
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