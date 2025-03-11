Англия
Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ливерпуль попытается договориться о продолжении сотрудничества со своим ключевым защитником
Будущее Трента Александера-Арнольда пока неизвестно
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Ливерпуль" планирует предложить новый контракт своему 26-летнему правому защитнику Тренту Александеру-Арнольду. Об этом сообщил Флориан Плеттенберг.
Однако, по информации источника, шансы на то, что Александер-Арнольд примет предложение, крайне малы. Футболист намерен летом перейти в мадридский "Реал".
Контракт Александера-Арнольда с "Ливерпулем" истекает летом 2025 года, и игрок, похоже, не собирается его продлевать.
Читайте такжеЛиверпуль представил заявку на матч с ПСЖ
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Plettigoal
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Экс-участник УПЛ может прекратить существование. Известна причина
- Источник: Александрия оформила трансфера хавбека Динамо
- Налет на Москву. В РФ заявили о самой массированной атаке дронов в этом году
- Ковентри под руководством Лэмпарда повторил самую успешную серию в истории клуба
- Роналду усиливает охрану: его семье угрожает опасность
- Семейный фан-клуб: дочери Зинченко поддержали его в матче против ПСВ
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
5 000 грн
3На сайт
150 000 грн
4На сайт
100 000 грн