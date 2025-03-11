Ливерпуль попытается договориться о продолжении сотрудничества со своим ключевым защитником

"Ливерпуль" планирует предложить новый контракт своему 26-летнему правому защитнику Тренту Александеру-Арнольду. Об этом сообщил Флориан Плеттенберг.

Однако, по информации источника, шансы на то, что Александер-Арнольд примет предложение, крайне малы. Футболист намерен летом перейти в мадридский "Реал".

Контракт Александера-Арнольда с "Ливерпулем" истекает летом 2025 года, и игрок, похоже, не собирается его продлевать.