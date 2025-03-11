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Совладелец Манчестер Юнайтед рассказал о бюджете команды на летнее трансферное окно
Этим летом будет бюджет для Аморима (с)
Фото: twitter.com/FabrizioRomano
Сэр Джим Рэтклифф, совладелец "Манчестер Юнайтед", заявил, что этим летом главный тренер команды Рубен Аморим получит бюджет на трансферы. Однако, сумму бюджета он разглашать не стал.
"Этим летом будет бюджет для Аморима. Я не собираюсь его разглашать. Конечно, этот бюджет изменится в зависимости от того, кого Рубен решит продать, потому что это может пополнить бюджет", - пояснил Рэтклифф.
Добавим, что сейчас "МЮ" занимает 14-е место в турнирной таблице АПЛ, команда имеет 34 балла по итогам 28 матчей.
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