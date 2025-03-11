Брат Беллингема привлек внимание некоторых клубов Европы

В то время, как Джуд Беллингем сияет в мадридском "Реале", его младший брат Джоб, полузащитник "Сандерленда" также привлекает внимание ведущих европейских клубов.

Как пишет Football Insider, "Челси" и дортмундская "Боруссия" намерены побороться за подписание Джоба Беллингема в летнее трансферное окно.

Беллингем в текущем сезоне сыграл 32 матча, в которых забил 4 гола и отдал 3 ассиста.