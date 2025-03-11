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Брат Беллингема привлек внимание некоторых клубов Европы
Об этом пишет Football Insider
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В то время, как Джуд Беллингем сияет в мадридском "Реале", его младший брат Джоб, полузащитник "Сандерленда" также привлекает внимание ведущих европейских клубов.
Как пишет Football Insider, "Челси" и дортмундская "Боруссия" намерены побороться за подписание Джоба Беллингема в летнее трансферное окно.
Беллингем в текущем сезоне сыграл 32 матча, в которых забил 4 гола и отдал 3 ассиста.
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Источник:Football Insider
Опубликовал: Екатерина Власова
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