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Брат Беллингема привлек внимание некоторых клубов Европы

Англия

Об этом пишет Football Insider

Брат Беллингема привлек внимание некоторых клубов Европы

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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В то время, как Джуд Беллингем сияет в мадридском "Реале", его младший брат Джоб, полузащитник "Сандерленда" также привлекает внимание ведущих европейских клубов.

Как пишет Football Insider, "Челси" и дортмундская "Боруссия" намерены побороться за подписание Джоба Беллингема в летнее трансферное окно.

Беллингем в текущем сезоне сыграл 32 матча, в которых забил 4 гола и отдал 3 ассиста.

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Боруссия (Дортмунд) Челси (Лондон) Сандерленд Джоб Беллингем
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Источник:
Football Insider
Опубликовал: Екатерина Власова
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