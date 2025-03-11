Тренер Атлетико - об игре против Реала: Мы собираемся продолжить выступления в Лиге чемпионов

Главный тренер мадридского "Атлетико" Диего Симеоне высказался об ответном матче против «Реала в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов.

"Я верю в игроков, я уверен в команде, я понимаю, с каким сердцем играют мои футболисты, мы собираемся продолжить выступления в Лиге чемпионов, потому что это наша конечная цель.

Особенностью команды соперника является их игра. Она живет больше за счет скорости. Мы более коллективные, мы можем чередовать владение мячом, высокий и низкий пас", - сказал специалист.