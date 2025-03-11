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Тренер Атлетико - об игре против Реала: Мы собираемся продолжить выступления в Лиге чемпионов

Англия

Специалист выступил на пресс-конференции

Тренер Атлетико - об игре против Реала: Мы собираемся продолжить выступления в Лиге чемпионов

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер мадридского "Атлетико" Диего Симеоне высказался об ответном матче против «Реала в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов.

"Я верю в игроков, я уверен в команде, я понимаю, с каким сердцем играют мои футболисты, мы собираемся продолжить выступления в Лиге чемпионов, потому что это наша конечная цель.

Особенностью команды соперника является их игра. Она живет больше за счет скорости. Мы более коллективные, мы можем чередовать владение мячом, высокий и низкий пас", - сказал специалист.

Напомним, что поединок "Реал" - "Атлетико" стартует 12 марта в 22:00 по Киеву.

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Источник:
УЄФА
Опубликовал: Екатерина Власова
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