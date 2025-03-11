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Анчелотти развеял слухи о конфликте между Винисиусом и Мбаппе

Англия

Специалист ответил на вопросы журналистов

Анчелотти развеял слухи о конфликте между Винисиусом и Мбаппе

Фото - Reuters

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Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти опроверг слухи о напряженных отношениях между Винисиусом Жуниором и Килианом Мбаппе.

"Я ничего не вижу... кроме того, что они очень, очень хорошо ладят", - сказал Анчелотти.

Напомним, что ближайший матч "Реала" состоится 12 марта, команда сыграет против "Атлетико" в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов.

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Карло Анчелотти Реал (Мадрид) Килиан Мбаппе Винисиус Жуниор
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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