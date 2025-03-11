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Анчелотти развеял слухи о конфликте между Винисиусом и Мбаппе
Специалист ответил на вопросы журналистов
Фото - Reuters
Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти опроверг слухи о напряженных отношениях между Винисиусом Жуниором и Килианом Мбаппе.
"Я ничего не вижу... кроме того, что они очень, очень хорошо ладят", - сказал Анчелотти.
Напомним, что ближайший матч "Реала" состоится 12 марта, команда сыграет против "Атлетико" в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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