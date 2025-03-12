Известно, какой первый трансфер планирует сделать новый спортивный директор Арсенала

Андреа Берта, будущий спортивный директор "Арсенала", уже определился со своим первым крупным трансферо — Маттеус Кунья. Итальянец, который вскоре приступит к работе в лондонском клубе, намерен воспользоваться своей связью с бразильским нападающим, чтобы привести его на "Эмирейтс" этим летом.

Их сотрудничество началось еще во время пребывания Берты в "Атлетико", где он сыграл ключевую роль в трансфере Куньи в Мадрид, а затем и в его переходе в "Вулверхэмптон".

Кунья давно находится в поле зрения многих клубов АПЛ, и "Арсенал" не является исключением. Зимой "канониры" проявляли интерес к форварду, но сделка так и не состоялась. Однако в его контракте с "Вулвз" прописана клаусула, которую можно активировать летом, что оставляет открытым вопрос о возможном трансфере.

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Микель Артета стремится усилить атаку игроком, который добавит команде подвижности и вариативности. Хотя Кунья не является классическим центрфорвардом, он хорошо адаптируется к различным атакующим ролям, что соответствует стилю игры "Арсенала". Несмотря на интерес со стороны других клубов, приход Берты в "Арсенал" может сыграть решающую роль в борьбе за Кунью.

Добавим, что в этом сезоне на счету бразильца 15 голов и 4 ассиста в 29 матчах во всех турнирах.