Манчестер Юнайтед хочет подписать двух игроков Реала – Лунин один из них

"Ман Юнайтед" настроен усилить состав в ближайшее трансферное окно и обратил внимание на двух игроков "Реала": Андрея Лунина и Орельена Тчуамени.

"Красные дьяволы" считают, что оба футболиста могут стать решением проблем на позициях, которые в этом сезоне вызывают трудности, и готовы сделать серьезное предложение, чтобы убедить мадридский клуб.

Лунин привлек внимание "Юнайтед" из-за нестабильности Андре Онана. Украинец продемонстрировал свое качество, когда получал шанс в "Реале", но с возвращением Тибо Куртуа после травмы его роль запасного может подтолкнуть к смене клуба. "Манчестер Юнайтед" рассматривает Лунина как надежный вариант для укрепления вратарской позиции и избежания проблем, которые возникли в этом сезоне.

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Интерес к Тчуамени объясняется потребностью "Юнайтед" усилить центр поля игроком топ-уровня. Хотя сначала французу было сложно адаптироваться в Мадриде, он сумел закрепиться как ключевая фигура в схеме Карло Анчелотти. Английский клуб готов предложить около 80 миллионов евро за трансфер – сумма, которая позволила бы "Реалу" вернуть расходы на него в 2022 году.

Однако его уход маловероятен. Тчуамени демонстрирует высокий уровень и получил признание на "Сантьяго Бернабеу", что затрудняет возможность его продажи. Несмотря на это, "Манчестер Юнайтед" продолжает настаивать на желании подписать обоих игроков.