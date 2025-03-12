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Лондонский топ-клуб заинтересован в подписании нападающего Баварии
Футболист уже имеет опыт игры в Англии
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Лондонский "Арсенал" заинтересован в подписании нападающего мюнхенской "Баварии".
Авторитетный немецкий журналист Кристиан Фальк сообщил, что "канониры" рассматривают вариант с подписанием 29-летнего Лероя Сане, который может стать свободным агентом этим летом. Также известно, что между "Баварией" и их вингером нет никаких конкретных переговоров о новом контракте.
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Главный тренер "Арсенала" Микель Артета ранее уже работал с Сане в "Манчестер Сити". Он хотел бы видеть немца на "Эмирейтс". Его действующее соглашение с клубом действует до конца июня 2025 года.
Ранее появлялась информация о том, что Лерой Сане очень близок к продлению контракта с "Баварией".
В текущем сезоне Лерой Сане забил 8 голов и отдал 4 ассиста в 34 матчах на клубном уровне. По версии Transfermarkt, его стоимость оценивается в 45 миллионов евро.
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