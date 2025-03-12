Середняк АПЛ начал переговоры с тренером команды по поводу нового контракта

Лондонский "Кристал Пэлас" начал переговоры с Оливером Гласнером по поводу нового контракта.

Согласно эксклюзивной информации от авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, руководство "Кристал Пэлас" уже начало процесс переговоров с главным тренером команды Оливером Гласнером о продолжении сотрудничества.

Отмечается, что между клубом и 50-летним австрийским менеджером продолжаются содержательные дискуссии о новом контракте и планов на будущее, в частности бюджета на летнее трансферное окно.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Оливер Гласнер возглавил "Кристал Пэлас" в феврале 2024 года. Под его руководством "орлы" одержали 23 победы в 48 матчах во всех турнирах. На данный момент его команда находится на 11-м месте в турнирной таблице АПЛ.