Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Середняк АПЛ начал переговоры с тренером команды по поводу нового контракта
Клуб хочет вознаградить своего менеджера
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Лондонский "Кристал Пэлас" начал переговоры с Оливером Гласнером по поводу нового контракта.
Согласно эксклюзивной информации от авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, руководство "Кристал Пэлас" уже начало процесс переговоров с главным тренером команды Оливером Гласнером о продолжении сотрудничества.
Отмечается, что между клубом и 50-летним австрийским менеджером продолжаются содержательные дискуссии о новом контракте и планов на будущее, в частности бюджета на летнее трансферное окно.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Оливер Гласнер возглавил "Кристал Пэлас" в феврале 2024 года. Под его руководством "орлы" одержали 23 победы в 48 матчах во всех турнирах. На данный момент его команда находится на 11-м месте в турнирной таблице АПЛ.
Популярное сейчас
- "Н****н никому не нужен". Леоненко высказался о стычке Ваната и Пономаренко
- "Не Шевченко, не Ребров". Милевский назвал главную легенду Динамо
- Вацко назвал еще одного футболиста, которого Динамо готово отпустить
- Глывинский: Версия о том, что Мудрика могли "уколоть" в сборной - это выдумки
- Роналду усиливает охрану: его семье угрожает опасность
- Семейный фан-клуб: дочери Зинченко поддержали его в матче против ПСВ