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Середняк АПЛ начал переговоры с тренером команды по поводу нового контракта

Англия

Клуб хочет вознаградить своего менеджера

Середняк АПЛ начал переговоры с тренером команды по поводу нового контракта

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Лондонский "Кристал Пэлас" начал переговоры с Оливером Гласнером по поводу нового контракта.

Согласно эксклюзивной информации от авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, руководство "Кристал Пэлас" уже начало процесс переговоров с главным тренером команды Оливером Гласнером о продолжении сотрудничества.

Отмечается, что между клубом и 50-летним австрийским менеджером продолжаются содержательные дискуссии о новом контракте и планов на будущее, в частности бюджета на летнее трансферное окно.

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Оливер Гласнер возглавил "Кристал Пэлас" в феврале 2024 года. Под его руководством "орлы" одержали 23 победы в 48 матчах во всех турнирах. На данный момент его команда находится на 11-м месте в турнирной таблице АПЛ.

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Кристал Пэлас (Лондон) Оливер Гласнер
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Андрей Журба
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