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Ливерпуль активизирует усилия по трансферу одноклубника Забарного
Хотят защитника
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Как сообщает TEAMtalk, "Ливерпуль" усиливает интерес к защитнику "Борнмута" Дину Хейсену, поскольку он соответствует трем ключевым критериям трансферной стратегии клуба.
"Ливерпуль" стремится укрепить состав в нескольких позициях после сезона, в частности ищет нового центрбека, который мог бы стать партнером Ибраимы Конате и потенциальным преемником Вирджила ван Дейка, контракт которого завершается через несколько месяцев.
В контракте Хейсена прописано клаусулу в 50 млн фунтов, что делает его финансово выгодным вариантом, поэтому "красные" готовы сделать конкретный шаг для его подписания, ведь его соответствие по возрасту, уровню игры и доступностью делает трансфер еще более привлекательным для владельцев.
При этом "Ливерпулю" придется конкурировать с "Челси" и "Тоттенхэмом", которые также рассматривают возможность трансфера.
Добавим, что в этом сезоне на счету 19-летнего защитника 2 гола в 26 матчах за "Борнмут" во всех турнирах.
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