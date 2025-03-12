Ливерпуль активизирует усилия по трансферу одноклубника Забарного

Как сообщает TEAMtalk, "Ливерпуль" усиливает интерес к защитнику "Борнмута" Дину Хейсену, поскольку он соответствует трем ключевым критериям трансферной стратегии клуба.

"Ливерпуль" стремится укрепить состав в нескольких позициях после сезона, в частности ищет нового центрбека, который мог бы стать партнером Ибраимы Конате и потенциальным преемником Вирджила ван Дейка, контракт которого завершается через несколько месяцев.

В контракте Хейсена прописано клаусулу в 50 млн фунтов, что делает его финансово выгодным вариантом, поэтому "красные" готовы сделать конкретный шаг для его подписания, ведь его соответствие по возрасту, уровню игры и доступностью делает трансфер еще более привлекательным для владельцев.

При этом "Ливерпулю" придется конкурировать с "Челси" и "Тоттенхэмом", которые также рассматривают возможность трансфера.

Добавим, что в этом сезоне на счету 19-летнего защитника 2 гола в 26 матчах за "Борнмут" во всех турнирах.