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Ван Дейк высказался о новом контракте с Ливерпулем
Я до сих пор не имею никакого представления...(с)
Getty Images/Global Images Ukraine
Капитан "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк заявил, что он до сих пор не знает, где продолжит свою карьеру после того, как закончится его действующий контракт с клубом.
"Я до сих пор не имею никакого представления. Действительно, не имею никакого представления. Это не в режиме ожидания. Ничего не откладывается. Я постоянно повторяю одно и то же. Впереди еще 10 игр, и я полностью сосредоточен на этом. Если будут новости, вы узнаете о них. Я даже сам не знаю. Все знают, что есть некоторые разговоры за кулисами, но это все. Сейчас я даже не знаю, что будет в следующем году. Если кто-то говорит, что знает, он врет вам в глаза", - сказал ван Дейк.
Напомним, что у ван Дейка контракт с "Ливерпулем" рассчитан до 30 июня 2025 года.
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