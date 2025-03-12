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Тренер Манчестер Юнайтед рассказал о своих отношениях с совладельцем команды

Англия

У нас хорошие отношения с первого дня (с)

Тренер Манчестер Юнайтед рассказал о своих отношениях с совладельцем команды

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим рассказал о своих отношениях с сэром Джимом Рэтклиффом, совладельцем "красных дьяволов".

"У нас хорошие отношения с первого дня. Мы честны друг с другом. У нас простые, понятные и честные разговоры.

Поддержать меня публично - это очень хорошо для тренера. С первого дня я чувствую поддержку каждого", - сказал специалист.

Напомним, что ближайший матч "Манчестер Юнайтед" состоится завтра, 13 марта. Команда сыграет против "Сосьедада" в 1/8 финала Лиги Европы.

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Источник:
ВВС
Опубликовал: Екатерина Власова
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