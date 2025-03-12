Тренер Манчестер Юнайтед рассказал о своих отношениях с совладельцем команды

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим рассказал о своих отношениях с сэром Джимом Рэтклиффом, совладельцем "красных дьяволов".

"У нас хорошие отношения с первого дня. Мы честны друг с другом. У нас простые, понятные и честные разговоры.

Поддержать меня публично - это очень хорошо для тренера. С первого дня я чувствую поддержку каждого", - сказал специалист.