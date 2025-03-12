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Тренер Манчестер Юнайтед рассказал о своих отношениях с совладельцем команды
У нас хорошие отношения с первого дня (с)
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим рассказал о своих отношениях с сэром Джимом Рэтклиффом, совладельцем "красных дьяволов".
"У нас хорошие отношения с первого дня. Мы честны друг с другом. У нас простые, понятные и честные разговоры.
Поддержать меня публично - это очень хорошо для тренера. С первого дня я чувствую поддержку каждого", - сказал специалист.
Напомним, что ближайший матч "Манчестер Юнайтед" состоится завтра, 13 марта. Команда сыграет против "Сосьедада" в 1/8 финала Лиги Европы.
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