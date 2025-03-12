Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Тренер Ливерпуля рассказал о состоянии травмировавшихся в матче Лиги Чемпионов футболистов
Есть и позитивные моменты
Getty Images/Global Images Ukraine
Тренер "Ливерпуля" рассказал о состоянии травмировавшихся в матче Лиги Чемпионов футболистов.
По словам Арне Слота, у Трента серьёзная травма и о восстановлении пока рано говорить. Защитник готовится к сканированию.
"И, судя по тому, что я слышал от людей, которые видели фотографии или то, как он получил травму, это выглядело не очень хорошо. Так что я буду удивлён, если он сможет выйти на поле в воскресенье", - сказал Слот.
По Конате у тренера оптимистичные прогнозы. Защитник устал в матче, и ожидается, что он будет готов к финальному поединку. Кубка Лиги.
"Что касается Ибу, мы ожидали, что он просто устал или у него были судороги, поэтому мы надеемся и ожидаем, что он снова будет готов играть в воскресенье", - заявил тренер.
Напомним, что Трент Александер-Арнольд на 71-й минуте сел на газон и на 73-й был заменён из-за травмы. Конате ушёл с поля на 111-й минуте.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Напомним, что "Ливерпуль" и "Ньюкасл" сыграют в финале Кубка Лиги. Турнир состоится 16 марта и начнётся в 18:30 по киевскому времени.
Популярное сейчас
- Часть украинских бригад вышла из Курской области - Forbes
- Пономаренко высказался о конфликте с Ванатом
- Вылет Ливерпуля и Бенфики из Лиги чемпионов, потеря очков лидерами УПЛ, Бойко завершил карьеру. Главные новости за 11 марта
- Звездный вингер Атлетика и сборной Испании определился с новым клубом
- Гвардиола тайно поехал в Испанию, чтобы спасти свой брак
- Новая ведущая клубного ТВ Реала привлекла внимание фанатов своей внешностью. ФОТО