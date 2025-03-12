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Тренер Ливерпуля рассказал о состоянии травмировавшихся в матче Лиги Чемпионов футболистов

Англия

Есть и позитивные моменты

Тренер Ливерпуля рассказал о состоянии травмировавшихся в матче Лиги Чемпионов футболистов

Getty Images/Global Images Ukraine

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Тренер "Ливерпуля" рассказал о состоянии травмировавшихся в матче Лиги Чемпионов футболистов.

По словам Арне Слота, у Трента серьёзная травма и о восстановлении пока рано говорить. Защитник готовится к сканированию.

"И, судя по тому, что я слышал от людей, которые видели фотографии или то, как он получил травму, это выглядело не очень хорошо. Так что я буду удивлён, если он сможет выйти на поле в воскресенье", - сказал Слот.

По Конате у тренера оптимистичные прогнозы. Защитник устал в матче, и ожидается, что он будет готов к финальному поединку. Кубка Лиги.

"Что касается Ибу, мы ожидали, что он просто устал или у него были судороги, поэтому мы надеемся и ожидаем, что он снова будет готов играть в воскресенье", - заявил тренер.

Напомним, что Трент Александер-Арнольд на 71-й минуте сел на газон и на 73-й был заменён из-за травмы. Конате ушёл с поля на 111-й минуте.

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Напомним, что "Ливерпуль" и "Ньюкасл" сыграют в финале Кубка Лиги. Турнир состоится 16 марта и начнётся в 18:30 по киевскому времени.

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Ибраима Конате Трент Александер-Арнольд Арне Слот
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Источник:
Liverpool FC
Опубликовал: Владислав Прийменко
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