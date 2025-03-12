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Ультрас ПСВ посетил матч четвертого дивизиона Англии за день до игры с Арсеналом в Лиге чемпионов

Англия

Особая поддержка

Ультрас ПСВ посетил матч четвертого дивизиона Англии за день до игры с Арсеналом в Лиге чемпионов

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Ультрас "ПСВ" из Эйндховена посетил матч четвертого по силе футбольного дивизиона Англии накануне поединка с лондонским "Арсеналом" на выезде в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Нидерландские болельщики пришли на матч 26-го тура Второй лиги Англии между "Уимблдоном" и "Челтнемом" (1:2).

Группа поддержки "красно-белых", которая присоединилась к фанатам хозяев поля, чтобы насладиться духом британского футбола, поразила своим колоритом местных жителей, которые посреди недели также решили посмотреть футбол.

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Напомним, что ответный матч между "Арсеналом" и "ПСВ" на "Эмирейтс" в 1/8 финала Лиги чемпионов состоится сегодня, в среду 12-го марта. Начало игры в 22:00 по киевскому времени.

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Арсенал (Лондон) Лига чемпионов ПСВ (Эйндховен) Уимблдон (Лондон)
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Опубликовал: Андрей Журба
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