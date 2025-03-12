Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ультрас ПСВ посетил матч четвертого дивизиона Англии за день до игры с Арсеналом в Лиге чемпионов
Особая поддержка
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Ультрас "ПСВ" из Эйндховена посетил матч четвертого по силе футбольного дивизиона Англии накануне поединка с лондонским "Арсеналом" на выезде в 1/8 финала Лиги чемпионов.
Нидерландские болельщики пришли на матч 26-го тура Второй лиги Англии между "Уимблдоном" и "Челтнемом" (1:2).
PSV ultras went to a 4th division match in England a day before they play Arsenal away in the UEFA Champions League. ????????????— EuroFoot (@eurofootcom) March 11, 2025
They attended Wimbledon vs Cheltenham.pic.twitter.com/jV2b97WyCY
Группа поддержки "красно-белых", которая присоединилась к фанатам хозяев поля, чтобы насладиться духом британского футбола, поразила своим колоритом местных жителей, которые посреди недели также решили посмотреть футбол.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Напомним, что ответный матч между "Арсеналом" и "ПСВ" на "Эмирейтс" в 1/8 финала Лиги чемпионов состоится сегодня, в среду 12-го марта. Начало игры в 22:00 по киевскому времени.
Популярное сейчас
- Часть украинских бригад вышла из Курской области - Forbes
- Пономаренко высказался о конфликте с Ванатом
- "ЛЧ для Бенфики завершается, но...". Трубин прокомментировал вылет своей команды из престижного турнира
- Совладелец Ман Юнайтед рассказал о встрече с сэром Алексом Фергюсоном и его недовольстве после потери должности
- Гвардиола тайно поехал в Испанию, чтобы спасти свой брак
- Семейный фан-клуб: дочери Зинченко поддержали его в матче против ПСВ