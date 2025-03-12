"Ливерпуль" оптимистично настроен насчет продления контракта с главной звездой команды.

Как сообщает журналист Флориан Плеттенберг, между клубом и Мохамедом Салахом до сих пор нет договоренности о продолжении сотрудничества. Представители футболиста продолжают вести переговоры с руководством "красных".

Отмечается, что "Ливерпуль" хочет продлить контракт с Салахом и сохраняет оптимизм относительно достижения согласия, но вопрос его будущего все еще остается открытым, учитывая интерес от клубов из Саудовской Аравии.

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Напомним, что в этом сезоне 32-летний египтянин забил 32 гола и отдал 22 ассиста в 42 матчах за "Ливерпуль" во всех турнирах. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 55 миллионов евро.