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Ливерпуль будет соревноваться с лондонскими клубами за трансфер защитника, с которым знаком Арне Слот
Он мог оказаться в АПЛ прошлым летом
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Ливерпуль" будет соревноваться с лондонскими топ-клубами за трансфер центрального защитника "Фейеноорда", которого прекрасно знает бывший наставник нидерландской команды Арне Слот.
Как сообщает издание TBR Football, 27-летний Давид Ганцко давно попал в сферу интересов мерсисайдского клуба, однако за ним также следит лондонский "Челси" и "Тоттенхэм". Они неоднократно отправляли скаутов на матчи его команды в Лиге чемпионов. Однако считается, что "Ливерпуль" будет иметь преимущество благодаря тому, что словак уже работал под руководством Слота. "Фейеноорд" готов отпустить своего ключевого футболиста в ближайшее трансферное окно.
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Напомним, что ранее появлялась информация о том, что скауты "Ювентуса" следили за Давидом Ганцко во время матча между "Интером" и "Фейеноордом" (2:1) в 1/8 финала Лиги чемпионов.
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