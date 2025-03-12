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Тренер Манчестер Юнайтед: У нас есть четкий план действий на следующий сезон

Англия

Специалист ответил на вопросы журналистов

Тренер Манчестер Юнайтед: У нас есть четкий план действий на следующий сезон

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим заявил, что у клуба есть четкий план на следующий сезон.

"У нас есть четкий план действий на следующий сезон. У нас также есть Лига Европы, а насчет попадания в Лигу чемпионов - никогда не знаешь. У нас есть план.

Кроме того, мы знаем, что находимся в сложной ситуации, но самое главное - иметь план и знать, каких игроков нам нужно привести сюда".

Добавим, что сейчас "МЮ" занимает 14-е место в турнирной таблице АПЛ, команда имеет 34 балла по итогам 28 матчей.

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Манчестер Юнайтед Рубен Аморим
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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