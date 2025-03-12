Тренер Манчестер Юнайтед: У нас есть четкий план действий на следующий сезон

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим заявил, что у клуба есть четкий план на следующий сезон.

"У нас есть четкий план действий на следующий сезон. У нас также есть Лига Европы, а насчет попадания в Лигу чемпионов - никогда не знаешь. У нас есть план.

Кроме того, мы знаем, что находимся в сложной ситуации, но самое главное - иметь план и знать, каких игроков нам нужно привести сюда".