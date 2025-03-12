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Манчестер Юнайтед попытается подписать перспективного форварда у одного из аутсайдеров АПЛ

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Манчестер Юнайтед попытается подписать перспективного форварда у одного из аутсайдеров АПЛ

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Манчестер Юнайтед" попытается подписать перспективного форварда у одного из аутсайдеров АПЛ.

Согласно информации от издания Fichajes, руководство "Манчестер Юнайтед" хочет омолодить состав команды, поэтому они попытаются подписать 22-летнего Лиама Делапа из "Ипсвича", который является ключевым форвардом "трактористов" в этом сезоне.

Кроме "красных дьяволов", за перспективным англичанином следят и другие клубы АПЛ, в частности лондонский "Челси".

Напомним, что действующий контракт Делапа с клубом рассчитан до конца июня 2029 года.

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В этом сезоне Лиам Делап забил 10 голов и отдал 2 результативные передачи в 27 матчах за "Ипсвич" в АПЛ. Его стоимость, по версии авторитетного портала Transfermarkt, оценивается в 25 миллионов евро.

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Источник:
Fichajes
Опубликовал: Андрей Журба
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