"Манчестер Юнайтед" попытается подписать перспективного форварда у одного из аутсайдеров АПЛ.

Согласно информации от издания Fichajes, руководство "Манчестер Юнайтед" хочет омолодить состав команды, поэтому они попытаются подписать 22-летнего Лиама Делапа из "Ипсвича", который является ключевым форвардом "трактористов" в этом сезоне.

Кроме "красных дьяволов", за перспективным англичанином следят и другие клубы АПЛ, в частности лондонский "Челси".

Напомним, что действующий контракт Делапа с клубом рассчитан до конца июня 2029 года.

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В этом сезоне Лиам Делап забил 10 голов и отдал 2 результативные передачи в 27 матчах за "Ипсвич" в АПЛ. Его стоимость, по версии авторитетного портала Transfermarkt, оценивается в 25 миллионов евро.