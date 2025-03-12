Кадровые изменения в Манчестер Юнайтед: руководитель медицинской службы покидает клуб

О'Дрисколл покинет "Олд Траффорд" после 18 месяцев работы на этой должности. Об этом сообщает The Athletic.

О'Дрисколл присоединился к "Манчестер Юнайтед" в сентябре 2023 года, перейдя из лондонского "Арсенала", где он занимал аналогичную должность в течение шести лет.

По информации источника, Гари будет оставаться на своей должности до тех пор, пока клуб не найдет его преемника.