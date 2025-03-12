Англия
Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Кадровые изменения в Манчестер Юнайтед: руководитель медицинской службы покидает клуб
Об этом сообщает The Athletic
Getty Images/Global Images Ukraine
О'Дрисколл покинет "Олд Траффорд" после 18 месяцев работы на этой должности. Об этом сообщает The Athletic.
О'Дрисколл присоединился к "Манчестер Юнайтед" в сентябре 2023 года, перейдя из лондонского "Арсенала", где он занимал аналогичную должность в течение шести лет.
По информации источника, Гари будет оставаться на своей должности до тех пор, пока клуб не найдет его преемника.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:The Athletic
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Часть украинских бригад вышла из Курской области - Forbes
- Пономаренко высказался о конфликте с Ванатом
- "Не Шевченко, не Ребров". Милевский назвал главную легенду Динамо
- Ковентри под руководством Лэмпарда повторил самую успешную серию в истории клуба
- Звезда Бундеслиги остался без невесты накануне свадьбы – причина шокировала всех
- Гвардиола тайно поехал в Испанию, чтобы спасти свой брак
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
5 000 грн
3На сайт
150 000 грн
4На сайт
100 000 грн