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Кадровые изменения в Манчестер Юнайтед: руководитель медицинской службы покидает клуб

Англия

Об этом сообщает The Athletic

Кадровые изменения в Манчестер Юнайтед: руководитель медицинской службы покидает клуб

Getty Images/Global Images Ukraine

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О'Дрисколл покинет "Олд Траффорд" после 18 месяцев работы на этой должности. Об этом сообщает The Athletic.

О'Дрисколл присоединился к "Манчестер Юнайтед" в сентябре 2023 года, перейдя из лондонского "Арсенала", где он занимал аналогичную должность в течение шести лет.

По информации источника, Гари будет оставаться на своей должности до тех пор, пока клуб не найдет его преемника.

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Источник:
The Athletic
Опубликовал: Екатерина Власова
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