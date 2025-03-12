Два топ-клуба Европы хотят приобрести хавбека Ньюкасла

Полузащитник "Ньюкасла" Бруно Гимараэс привлек внимание ряда европейских клубов. В частности, бразильцем интересуются "Барселона" и "Арсенал".

По информации AS, "Ньюкасл" готов рассмотреть предложения по своему игроку в размере 60 миллионов фунтов стерлингов, если команда не сможет квалифицироваться в Лигу чемпионов по итогам этого сезона.

Бруно в текущем сезоне сыграл 36 матчей, в которых забил 3 гола и отдал 8 ассистов.