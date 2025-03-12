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Два топ-клуба Европы хотят приобрести хавбека Ньюкасла
Бруно Гимараэс может покинуть команду
Getty Images / Global Images Ukraine
Полузащитник "Ньюкасла" Бруно Гимараэс привлек внимание ряда европейских клубов. В частности, бразильцем интересуются "Барселона" и "Арсенал".
По информации AS, "Ньюкасл" готов рассмотреть предложения по своему игроку в размере 60 миллионов фунтов стерлингов, если команда не сможет квалифицироваться в Лигу чемпионов по итогам этого сезона.
Бруно в текущем сезоне сыграл 36 матчей, в которых забил 3 гола и отдал 8 ассистов.
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Источник:AS
Опубликовал: Екатерина Власова
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