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Два топ-клуба Европы хотят приобрести хавбека Ньюкасла

Англия

Бруно Гимараэс может покинуть команду

Два топ-клуба Европы хотят приобрести хавбека Ньюкасла

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Полузащитник "Ньюкасла" Бруно Гимараэс привлек внимание ряда европейских клубов. В частности, бразильцем интересуются "Барселона" и "Арсенал".

По информации AS, "Ньюкасл" готов рассмотреть предложения по своему игроку в размере 60 миллионов фунтов стерлингов, если команда не сможет квалифицироваться в Лигу чемпионов по итогам этого сезона.

Бруно в текущем сезоне сыграл 36 матчей, в которых забил 3 гола и отдал 8 ассистов.

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Ньюкасл Бруно Гимараэс
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Источник:
AS
Опубликовал: Екатерина Власова
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