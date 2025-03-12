Англия
Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Не только Лига Чемпионов. Плимут едет в гости к Портсмуту. Попал ли Таловеров в старт?
Матч начнётся в 21:45 по киевскому времени
REUTERS/Jason Cairnduff
"Плимут" едет в гости к "Портсмуту" в матче Чемпионшипа.
Украинский защитник Максим Таловеров – в стартовом составе.
Your Greens at Portsmouth! ???? pic.twitter.com/P1vsxhaZYu— Plymouth Argyle FC (@Argyle) March 12, 2025
Украинец выходил в семи матчах "Плимута" в Чемпионшипа и отыграл 90 минут. Таловеров отметился забитым голом в ворота "Лутон Тауна".
Также на счету защитника 3 жёлтых карточки.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
До матча "Портсмут" занимает 17-е место с 42-мя набранными баллами. "Плимут" - 24-й с 30-ю очками.
Матч начнётся в 21:45 по киевскому времени.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Plymouth
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Командующего ОК Север Дмитрия Красильникова уволили с должности
- Часть украинских бригад вышла из Курской области - Forbes
- "Н****н никому не нужен". Леоненко высказался о стычке Ваната и Пономаренко
- Только один тренер в дебютном сезоне АПЛ набрал больше очков в 29 турах, чем Слот
- Роналду усиливает охрану: его семье угрожает опасность
- Новая ведущая клубного ТВ Реала привлекла внимание фанатов своей внешностью. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
5 000 грн
3На сайт
150 000 грн
4На сайт
100 000 грн