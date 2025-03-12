Не только Лига Чемпионов. Плимут едет в гости к Портсмуту. Попал ли Таловеров в старт?

"Плимут" едет в гости к "Портсмуту" в матче Чемпионшипа.

Украинский защитник Максим Таловеров – в стартовом составе.

Your Greens at Portsmouth! ???? pic.twitter.com/P1vsxhaZYu — Plymouth Argyle FC (@Argyle) March 12, 2025

Украинец выходил в семи матчах "Плимута" в Чемпионшипа и отыграл 90 минут. Таловеров отметился забитым голом в ворота "Лутон Тауна".

Также на счету защитника 3 жёлтых карточки.

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До матча "Портсмут" занимает 17-е место с 42-мя набранными баллами. "Плимут" - 24-й с 30-ю очками.

Матч начнётся в 21:45 по киевскому времени.