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Астон Вилла заинтересовалась защитником Сосьедада

Англия

Однако Вилле летом будет сложно подписать футболиста летом

Астон Вилла заинтересовалась защитником Сосьедада

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Астон Вилла" продолжает активно искать усиление на испанском рынке.

По информации издания Football-Espana, на этот раз их внимание привлек правый защитник "Реал Сосьедада" Джон Арамбуру. Однако "Вилле" будет сложно подписать его во время летнего трансферного окна, поскольку он недавно продлил сотрудничество с клубом.

Добавим, что Арамбуру сыграл 36 матчей в текущем сезоне, в которых отдал 1 результативную передачу.

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Источник:
Football-Еѕраna
Опубликовал: Екатерина Власова
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