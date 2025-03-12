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Астон Вилла заинтересовалась защитником Сосьедада
Однако Вилле летом будет сложно подписать футболиста летом
Getty Images/Global Images Ukraine
"Астон Вилла" продолжает активно искать усиление на испанском рынке.
По информации издания Football-Espana, на этот раз их внимание привлек правый защитник "Реал Сосьедада" Джон Арамбуру. Однако "Вилле" будет сложно подписать его во время летнего трансферного окна, поскольку он недавно продлил сотрудничество с клубом.
Добавим, что Арамбуру сыграл 36 матчей в текущем сезоне, в которых отдал 1 результативную передачу.
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Источник:Football-Еѕраna
Опубликовал: Екатерина Власова
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