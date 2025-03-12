Астон Вилла заинтересовалась защитником Сосьедада

"Астон Вилла" продолжает активно искать усиление на испанском рынке.

По информации издания Football-Espana, на этот раз их внимание привлек правый защитник "Реал Сосьедада" Джон Арамбуру. Однако "Вилле" будет сложно подписать его во время летнего трансферного окна, поскольку он недавно продлил сотрудничество с клубом.

Добавим, что Арамбуру сыграл 36 матчей в текущем сезоне, в которых отдал 1 результативную передачу.