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Максим Таловеров отыграл полный матч против Портсмута. Какие оценки получил украинец?
Хорошо сыграл
REUTERS/Jason Cairnduff
Максим Таловеров отыграл полный матч против "Портсмута".
Украинский защитник 9 раз вынес мяч со своей штрафной, совершил один перехват и два подката. Выиграл 3 из 3 наземных дуэлей и 2 из 5 дуэлей в воздухе.
Также украинец совершил 30 касаний, совершил 55% точных пасов. Но 7 раз полузащитник терял мяч.
SofaScore оценил игру украинца в 6,9 баллов
WhoScored поставил оценку 6,8 баллов
Напомним, что "Плимут" обыграл "Портсмут" со счётом 1:2
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Прийменко
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