Максим Таловеров отыграл полный матч против Портсмута. Какие оценки получил украинец?

Максим Таловеров отыграл полный матч против "Портсмута".

Украинский защитник 9 раз вынес мяч со своей штрафной, совершил один перехват и два подката. Выиграл 3 из 3 наземных дуэлей и 2 из 5 дуэлей в воздухе.

Также украинец совершил 30 касаний, совершил 55% точных пасов. Но 7 раз полузащитник терял мяч.

SofaScore оценил игру украинца в 6,9 баллов

WhoScored поставил оценку 6,8 баллов

Напомним, что "Плимут" обыграл "Портсмут" со счётом 1:2