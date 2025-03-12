Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
АПЛ назначила дату матча между Ливерпулем и Эвертоном
Недолго ждать осталось
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
АПЛ назначила дату матча между "Ливерпулем" и "Эвертоном".
Мерсисайдское дерби состоится в среду 2 апреля и начнётся в 22:00 по киевскому времени.
Прошлое дерби на "Гудиссон Парк" закончилось ничьей 2:2 и дракой в конце матча, за которую полузащитник Кёртис Джонс получил красную карточку.
Также после финального свистка красную карточку получили главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот и его помощник Сипке Хулшофф за оскорбления главного арбитра.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Напомним, что сейчас "Ливерпуль" лидирует в турнирной таблице с 70-ю баллами имея на одну игру больше. "Эвертон" занимает 15-е место с 33-мя баллами.
Популярное сейчас
- Зеленский: Если Россия откажется от перемирия, то можем рассчитывать на сильные шаги США
- Командующего ОК Север Дмитрия Красильникова уволили с должности
- Часть украинских бригад вышла из Курской области - Forbes
- Звездный вингер Атлетика и сборной Испании определился с новым клубом
- Звезда Бундеслиги остался без невесты накануне свадьбы – причина шокировала всех
- Семейный фан-клуб: дочери Зинченко поддержали его в матче против ПСВ