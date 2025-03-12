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АПЛ назначила дату матча между Ливерпулем и Эвертоном

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Недолго ждать осталось

АПЛ назначила дату матча между Ливерпулем и Эвертоном

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

АПЛ назначила дату матча между "Ливерпулем" и "Эвертоном".

Мерсисайдское дерби состоится в среду 2 апреля и начнётся в 22:00 по киевскому времени.

Прошлое дерби на "Гудиссон Парк" закончилось ничьей 2:2 и дракой в конце матча, за которую полузащитник Кёртис Джонс получил красную карточку.

Также после финального свистка красную карточку получили главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот и его помощник Сипке Хулшофф за оскорбления главного арбитра.

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Напомним, что сейчас "Ливерпуль" лидирует в турнирной таблице с 70-ю баллами имея на одну игру больше. "Эвертон" занимает 15-е место с 33-мя баллами.

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Источник:
Liverpool FC
Опубликовал: Владислав Прийменко
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