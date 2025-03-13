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Челси узнал цену звездного нападающего Борнмута
Хотят не только его
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Челси" рассматривает возможность усиления состава летом, и в сферу их интересов попали сразу три игрока "Борнмута": Антуан Семеньо, Дин Хейсен и Милош Керкез. Однако подписать всех троих будет непросто, ведь на каждого претендуют другие топ-клубы.
Несмотря на внимание к Хейсену и Керкезу, именно 25-летний Семеньо является главной целью "Челси" перед открытием трансферного окна, но на игрока также претендуют "Наполи" и "Тоттенхэм". Стоимость (примерно 40 миллионов евро) делает его более доступным вариантом для "Челси" и "шпор", чем, например, Джейми Байно-Гиттенс, которого оценивают в 84 миллиона фунтов.
В этом сезоне основными фланговыми опциями "Челси" были Нони Мадуэке и Джейдон Санчо, но показатели Семеньо свидетельствуют, что он может привнести что-то новое в игру команды. В 27 матчах АПЛ он забил 7 голов и отдал 4 ассиста, что больше, чем у Мадуэке и Санчо.
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