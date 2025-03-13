Астон Вилла собирается приобрести полузащитника ПСЖ

"Астон Вилла" собирается подписать полузащитника "Пари Сен-Жермен" на постоянной основе.

Согласно эксклюзивной информации от журналиста Николо Скира, руководство "вилланов" работает над тем, чтобы сохранить в команде Марко Асенсио. До конца сезона он играет за команду Унаи Эмери на правах аренды.

Отмечается, что в клубе уже подготовили личный контракт для 29-летнего испанца до 2028 года с опцией продления на еще один сезон. "Астон Вилла" планирует связаться с "ПСЖ" в ближайшее время, чтобы изучить возможность подписания Асенсио на полноценной основе

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За 8 матчей в новом клубе во всех турнирах Марко Асенсио забил 7 голов. Авторитетный портал Transfermarkt оценил его стоимость в 20 миллионов евро.