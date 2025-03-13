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Капитан Ливерпуля размышляет над предложением из Саудовской Аравии
Может сменить команду летом
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Будущее 33-летнего Вирджила ван Дейка в "Ливерпуле" остается неопределенным. Его контракт с клубом истекает в конце сезона, и переговоры о продлении продолжаются.
Голландец был замечен в разговоре с президентом "ПСЖ" Нассером Аль-Хелаифи и спортивным директором Луишем Кампушем после победы французского клуба над "Ливерпулем" в Лиге чемпионов во вторник. Однако в этой беседе речь не шла о возможном трансфере защитника в "ПСЖ".
Однако Ван Дейк действительно имеет вариант продолжения карьеры. L'Équipe сообщает, что "Аль-Хиляль" предложили ему контракт с зарплатой более 20 миллионов евро в год. Футболист пока что раздумывает над предложением, но не дал окончательного ответа, сосредоточившись на завершении сезона с "Ливерпулем".
Добавим, что в этом сезоне на счету защитника 3 гола и 1 ассист в 40 матчах за "Ливерпуль" во всех турнирах.
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