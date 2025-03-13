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Ряд клубов АПЛ заинтересованы в трансфере звезды Ноттингем Форест

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Много ухажеров

Ряд клубов АПЛ заинтересованы в трансфере звезды Ноттингем Форест

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Как сообщает издание CaughtOffside, "Ливерпуль", "Арсенал" и "Манчестер Юнайтед" следят за полузащитником "Ноттингем Фореста" Морганом Гиббсом-Уайтом.

"Форест" не хочет расставаться с Гиббс-Вайтом и планирует в ближайшее время начать переговоры по новому контракту. Однако, по данным источника, клуб может рассмотреть его продажу за предложение в пределах 60 миллионов евро.

Гиббс-Уайт демонстрирует отличную универсальность в центре поля, что делает его привлекательным вариантом для топ-команд. В "Юнайтед" он мог бы заменить таких игроков, как Кристиан Эриксен или Мейсон Маунт. В то же время "Арсенал" рассматривает англичанина как потенциальную альтернативу Мартину Эдегору, чья форма в этом сезоне не идеальна. "Ливерпуль" же не имеет острой потребности в еще одном хавбеке, однако может рассмотреть Гиббс-Вайта как усиление, особенно на фоне неоднозначной игры Кертиса Джонса.

Добавим, что в этом сезоне на счету англичанина 5 голов и 6 ассистов в 26 матчах за "Форест" во всех турнирах.

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Ноттингем Форест Морган Гиббс-Вайт
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Источник:
CaughtOffside
Опубликовал: Алексей Полищук
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