Ряд клубов АПЛ заинтересованы в трансфере звезды Ноттингем Форест

Как сообщает издание CaughtOffside, "Ливерпуль", "Арсенал" и "Манчестер Юнайтед" следят за полузащитником "Ноттингем Фореста" Морганом Гиббсом-Уайтом.

"Форест" не хочет расставаться с Гиббс-Вайтом и планирует в ближайшее время начать переговоры по новому контракту. Однако, по данным источника, клуб может рассмотреть его продажу за предложение в пределах 60 миллионов евро.

Гиббс-Уайт демонстрирует отличную универсальность в центре поля, что делает его привлекательным вариантом для топ-команд. В "Юнайтед" он мог бы заменить таких игроков, как Кристиан Эриксен или Мейсон Маунт. В то же время "Арсенал" рассматривает англичанина как потенциальную альтернативу Мартину Эдегору, чья форма в этом сезоне не идеальна. "Ливерпуль" же не имеет острой потребности в еще одном хавбеке, однако может рассмотреть Гиббс-Вайта как усиление, особенно на фоне неоднозначной игры Кертиса Джонса.

Добавим, что в этом сезоне на счету англичанина 5 голов и 6 ассистов в 26 матчах за "Форест" во всех турнирах.