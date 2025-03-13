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Ливерпуль знает о желании своего игрока присоединиться к ПСЖ
Могут остаться без защитников
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Сообщается, что центральный защитник Ибраима Конате больше склоняется к переходу в "Пари Сен-Жермен" этим летом, чем к продлению контракта с "Ливерпулем".
"Красные", которые вылетели из Лиги чемпионов после поражения от "ПСЖ", могут потерять двух центральных защитников в конце сезона. Контракт Вирджила ван Дейка подходит к концу через несколько месяцев, и известно, что он получил предложение из Саудовской Аравии на сумму более 20 миллионов евро в год.
Контракт Конате же действителен до 2026 года, и он имеет предложение о продлении, но пока не ответил на него, потому что сейчас он все больше склоняется к переходу в "ПСЖ". "Мерсисайдцы" знают об этой ситуации и планируют сделать еще одно предложение, пытаясь сохранить его в команде.
Добавим, что в этом сезоне Конате сыграл 33 матча за "Ливерпуль" во всех турнирах, забив 2 гола и отдав 2 ассиста.
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