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Манчестер Юнайтед получил шанс подписать звезду Баварии

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Манчестер Юнайтед получил шанс подписать звезду Баварии

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Как сообщает TBR Football, "Манчестер Юнайтед" получил предложение подписать Лероя Сане этим летом. Клуб уже контактировал с посредниками, однако конкуренция будет серьезной.

Несмотря на все трудности, "МЮ" до сих пор привлекает топовых футболистов. Поэтому посредники, которые работают с представителями Сане, уже контактировали с несколькими клубами, в частности с "МЮ".

Летом 29-летний вингер "Баварии" может стать свободным агентом. Его контракт с мюнхенцами заканчивается, и пока переговоры о продлении соглашения не дают положительных результатов. Кроме "Юнайтед", шанс подписать Сане также получили "Тоттенхэм", "Арсенал" и "Ливерпуль". "Ньюкасл" тоже проявляет интерес к немецкому вингеру.

Сам Сане пока не определился со своим будущим. Он рассматривает все варианты перед тем, как принять окончательное решение. И хотя возможность продления контракта с "Баварией" еще остается, пока она представляется маловероятной.

Добавим, что в этом сезоне на счету вингера 8 голов и 4 ассиста в 34 матчах за "Баварию" во всех турнирах.

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Бавария (Мюнхен) Манчестер Юнайтед Лерой Сане
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Источник:
TBR Football
Опубликовал: Алексей Полищук
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