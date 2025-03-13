Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Манчестер Юнайтед получил шанс подписать звезду Баварии
Причем бесплатно
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Как сообщает TBR Football, "Манчестер Юнайтед" получил предложение подписать Лероя Сане этим летом. Клуб уже контактировал с посредниками, однако конкуренция будет серьезной.
Несмотря на все трудности, "МЮ" до сих пор привлекает топовых футболистов. Поэтому посредники, которые работают с представителями Сане, уже контактировали с несколькими клубами, в частности с "МЮ".
Летом 29-летний вингер "Баварии" может стать свободным агентом. Его контракт с мюнхенцами заканчивается, и пока переговоры о продлении соглашения не дают положительных результатов. Кроме "Юнайтед", шанс подписать Сане также получили "Тоттенхэм", "Арсенал" и "Ливерпуль". "Ньюкасл" тоже проявляет интерес к немецкому вингеру.
Сам Сане пока не определился со своим будущим. Он рассматривает все варианты перед тем, как принять окончательное решение. И хотя возможность продления контракта с "Баварией" еще остается, пока она представляется маловероятной.
Добавим, что в этом сезоне на счету вингера 8 голов и 4 ассиста в 34 матчах за "Баварию" во всех турнирах.
Популярное сейчас
- Срочно: Усик не сможет провести следующий бой за звание абсолютного чемпиона мира
- Анчелотти – о серии пенальти: Я сказал Эндрику, что собираюсь поставить его пятым, и он не особо обрадовался
- Сливочные продираются в ¼ финала. Атлетико – Реал Мадрид 1:0 (пен. 2:4). Обзор матча
- Глывинский: Версия о том, что Мудрика могли "уколоть" в сборной - это выдумки
- Гвардиола тайно поехал в Испанию, чтобы спасти свой брак
- Роналду усиливает охрану: его семье угрожает опасность