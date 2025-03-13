Манчестер Юнайтед получил шанс подписать звезду Баварии

Как сообщает TBR Football, "Манчестер Юнайтед" получил предложение подписать Лероя Сане этим летом. Клуб уже контактировал с посредниками, однако конкуренция будет серьезной.

Несмотря на все трудности, "МЮ" до сих пор привлекает топовых футболистов. Поэтому посредники, которые работают с представителями Сане, уже контактировали с несколькими клубами, в частности с "МЮ".

Летом 29-летний вингер "Баварии" может стать свободным агентом. Его контракт с мюнхенцами заканчивается, и пока переговоры о продлении соглашения не дают положительных результатов. Кроме "Юнайтед", шанс подписать Сане также получили "Тоттенхэм", "Арсенал" и "Ливерпуль". "Ньюкасл" тоже проявляет интерес к немецкому вингеру.

Сам Сане пока не определился со своим будущим. Он рассматривает все варианты перед тем, как принять окончательное решение. И хотя возможность продления контракта с "Баварией" еще остается, пока она представляется маловероятной.

Добавим, что в этом сезоне на счету вингера 8 голов и 4 ассиста в 34 матчах за "Баварию" во всех турнирах.