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Нашёл свою команду и голеадора. Новичок Астон Виллы отдал вингеру клуба больше всех передач в 2025 году
Хорошая связка
Getty Images / Global Images Ukraine
Новичок "Астон Виллы" отдал вингеру клуба больше всех передач в 2025 году
Маркус Рашфорд отдал 4 ассиста Марко Асенсио. По информации Opta, ни один игрок из ТОП-5 лиг Европы не ассистировал конкретному игроку по команде чаще во всех соревнованиях в 2025 году.
Английский футболист отдал на Асенсио 2 ассиста в матче против "Челси" в Премьер-Лиге, одну передачу в матче против "Кардиффа" в Кубке Англии и один ассист в поединке против "Брюгге".
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Напомним, что Маркус Рашфорд сейчас играет за "бирмингинцев" на правах аренды из "Манчестер Юнайтед". Марко Асенсио также арендован из "ПСЖ".
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