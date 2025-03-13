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Ливерпуль объявил о партнерстве с Visit Maldives

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Ливерпуль объявил о партнерстве с Visit Maldives

Фото - www.liverpoolfc.com

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На своем официальном сайте "красные" объявили о подписании многолетнего глобального партнерство с Visit Maldives, который стал официальным туристическим партнером клуба.

"Мы очень рады приветствовать Visit Maldives как нашего официального туристического партнера. Вместе мы разделяем страсть к созданию незабываемых впечатлений, которые объединяют людей разными способами", - сказал Бен Летти, коммерческий директор "Ливерпуля".

Это партнерство охватывает как мужскую, так и женскую команды клуба и будет способствовать популяризации Мальдив, демонстрируя разнообразие активностей, наследие и великолепные места, которые предлагает эта островная страна.

После рекордного года для туристической индустрии Мальдив в 2024 году Visit Maldives поставила амбициозную цель получить 5 миллиардов долларов от туризма в 2025 году. Они увеличат свою популярность и видимость через растущие социальные медиа платформы "Ливерпуля", которые имеют более 200 миллионов подписчиков по всему миру и зарегистрировали почти 12 миллиардов просмотров и 1,5 миллиарда взаимодействий фанатов только за прошлый сезон - это больше всего среди клубов Премьер-лиги.

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Источник:
Liverpool FC
Опубликовал: Алексей Полищук
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