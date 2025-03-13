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Полузащитник Ливерпуля прокомментировал финал Кубка Лиги: У всех одна цель

Англия

Команда настроена на максимум

Полузащитник Ливерпуля прокомментировал финал Кубка Лиги: У всех одна цель

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Полузащитник "Ливерпуля" прокомментировал будущий финал Кубка Лиги.

Доминик Собослаи заметил, что команда готова сражаться вне зависимости от состава команды.

"Мы готовы сражаться. Никогда не знаешь, кто выйдет на поле, но для нашей команды не имеет значения, кто играет в полузащите, — все готовы сражаться и готовы отдать всё ради команды.

Самое важное это то, что у всех одна цель. Всё меняется очень быстро. Если кто-то получит травму, вам придётся вмешаться, и тогда вы должны быть готовы и проявить себя. Это самое важное [из всего].

Надеюсь, это сделает нас особенными, ведь у нас есть вся команда, 25 игроков"., - сказал Собослаи.

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Напомним, что "Ливерпуль" сыграет с "Ньюкаслом" в финале Кубка английской лиги 16 марта в 18:30 по киевскому времени.

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Источник:
Liverpool FC
Опубликовал: Владислав Прийменко
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