Полузащитник Ливерпуля прокомментировал финал Кубка Лиги: У всех одна цель

Полузащитник "Ливерпуля" прокомментировал будущий финал Кубка Лиги.

Доминик Собослаи заметил, что команда готова сражаться вне зависимости от состава команды.

"Мы готовы сражаться. Никогда не знаешь, кто выйдет на поле, но для нашей команды не имеет значения, кто играет в полузащите, — все готовы сражаться и готовы отдать всё ради команды.

Самое важное это то, что у всех одна цель. Всё меняется очень быстро. Если кто-то получит травму, вам придётся вмешаться, и тогда вы должны быть готовы и проявить себя. Это самое важное [из всего].

Надеюсь, это сделает нас особенными, ведь у нас есть вся команда, 25 игроков"., - сказал Собослаи.