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Манчестер Сити хочет подписать основного вингера Барселоны

Англия

Но испанский клуб не намерен продавать Рафинью

Манчестер Сити хочет подписать основного вингера Барселоны

Getty Images/Global Images Ukraine

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Английский "Манчестер Сити" заинтересовался левым вингером "Барселоны" Рафиньей.

По информации El Nacional, Пеп Гвардиола, наставник "горожан", считает игрока идеальным кандидатом для усиления. "Манчестер Сити" готов выложить за Рафинью 80 миллионов евро.

Однако, "Барселона" не намерена продавать своего игрока. Рафинья является важной частью проекта каталонского клуба.

Вингер в текущем сезоне сыграл 41 матч, в которых забил 27 голов и отдал 19 ассистов.

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Рафинья Барселона Манчестер Сити
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Источник:
El Nacional
Опубликовал: Екатерина Власова
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