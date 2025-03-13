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Английские СМИ назвали цель Тухеля в национальной сборной
Амбициозно
Getty Images / Global Images Ukraine
Английские СМИ назвали цель главного тренера Томаса Тухеля в национальной сборной.
По словам Sky Sports, немецкого тренера выбрали из-за его побед на крупных турнирах и способности выводить команды на новый уровень.
"Футбольная ассоциация вложила все свои силы в попытку выиграть чемпионат мира в 2026 году с Тухелем у руля. Его подход к роли главного тренера сборной Англии будет сильно отличаться от подхода Саутгейта", - написали Sky Sports.
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Напомним, что Томас Тухель стал тренером сборной Англии 1 января 2025 года. Сборная "трёх львов" сыграет в марте со сборными Албании и Латвии в квалификации на Чемпионат Мира 2026.
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