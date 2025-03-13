Унаи Эмери - об Асенсио: Он является очень важным для нас

Главный тренер "Астон Виллы" Унаи Эмери высказался об идее подписания Марко Асенсио на постоянной основе.

"Мы довольны его выступлениями за нашу команду. Он не был полностью готов, но хотел сыграть в этом матче. Он провел фантастический поединок, взяв на себя ответственность и забив два гола. Ему удается наладить связь со всеми одноклубниками. Его навыки прекрасно вписываются в тактическую структуру, которую я хочу построить в «Астон Вилле», поэтому он является очень важной фигурой для нас".

С момента своего присоединения к "Астон Вилле" на правах аренды Марко Асенсио забил 7 голов в 8 матчах. Его стоимость на сайте Transfermarkt оценивается в 20 миллионов евро.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Ранее появлялась информация о том, что "вилланы" собираются подписать его на постоянной основе этим летом.