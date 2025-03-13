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Без Доннаруммы, но с ТОП-вратарём. Статистический портал создал символическую сборную 1/8 финала Лиги Чемпионов
Хорошая получилась команда
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Статистический портал создал символическую сборную 1/8 финала Лиги Чемпионов.
WhoScored выбрал 11 футболистов, которые хорошо показали себя в матчах плей-офф.
Вратарём портал выбрал Алиссона из "Ливерпуля".
Защитники: Нуно Мендеш ("ПСЖ"), Николас Отаменди ("Бенфика"), Дани Упамекано ("Бавария"), Джулиан Райерсон ("Боруссия Д");
Полузащитники: Витинья ("Бенфика"), Джамал Мусиала, Йоззуа Киммих (оба - "Бавария");
Нападающие: Рафинья ("Барселона"), Харри Кейн ("Бавария"), Ламин Ямаль ("Барселона").
???????? Champions League Team of the Round #UCL pic.twitter.com/pb3NSjLd4z— WhoScored.com (@WhoScored) March 13, 2025
Напомним, что "Ливерпуль" и "Бенфика" вылетели из Лиги Чемпионов.
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