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Без Доннаруммы, но с ТОП-вратарём. Статистический портал создал символическую сборную 1/8 финала Лиги Чемпионов

Англия
Обновлено

Хорошая получилась команда

Без Доннаруммы, но с ТОП-вратарём. Статистический портал создал символическую сборную 1/8 финала Лиги Чемпионов

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Статистический портал создал символическую сборную 1/8 финала Лиги Чемпионов.

WhoScored выбрал 11 футболистов, которые хорошо показали себя в матчах плей-офф.

Вратарём портал выбрал Алиссона из "Ливерпуля".

Защитники: Нуно Мендеш ("ПСЖ"), Николас Отаменди ("Бенфика"), Дани Упамекано ("Бавария"), Джулиан Райерсон ("Боруссия Д");

Полузащитники: Витинья ("Бенфика"), Джамал Мусиала, Йоззуа Киммих (оба - "Бавария");

Нападающие: Рафинья ("Барселона"), Харри Кейн ("Бавария"), Ламин Ямаль ("Барселона").

Напомним, что "Ливерпуль" и "Бенфика" вылетели из Лиги Чемпионов.

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Источник:
WhoScored
Опубликовал: Владислав Прийменко
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