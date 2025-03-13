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Арне Слот похвалил звездного форварда Ньюкасла перед финалом Кубка лиги
Мерсисайдцы хотели бы видеть его в своей команде
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот похвалил звездного форварда Ньюкасла Александера Исака накануне финала Кубка английской лиги.
"Александер Исак является очень важным игроком для "Ньюкасла", поскольку он является невероятной угрозой у ворот соперника. У него есть невероятная скорость, которую, например, продемонстрировали нападающие "ПСЖ". Мы должны защищаться лучше, а также не допускать контратак на собственные ворота в финале».
Напомним, что матч между "Ливерпулем" и "Ньюкаслом" состоится на "Уэмбли" в воскресенье, 16-го марта. Начало игры в 18:30 по киевскому времени.
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Ранее сообщалось о том, что 25-летний Александер Исак летом может присоединиться к "Ливерпулю".
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