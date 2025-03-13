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Арне Слот похвалил звездного форварда Ньюкасла перед финалом Кубка лиги

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Мерсисайдцы хотели бы видеть его в своей команде

Арне Слот похвалил звездного форварда Ньюкасла перед финалом Кубка лиги

Getty Images / Global Images Ukraine

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Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот похвалил звездного форварда Ньюкасла Александера Исака накануне финала Кубка английской лиги.

"Александер Исак является очень важным игроком для "Ньюкасла", поскольку он является невероятной угрозой у ворот соперника. У него есть невероятная скорость, которую, например, продемонстрировали нападающие "ПСЖ". Мы должны защищаться лучше, а также не допускать контратак на собственные ворота в финале».

Напомним, что матч между "Ливерпулем" и "Ньюкаслом" состоится на "Уэмбли" в воскресенье, 16-го марта. Начало игры в 18:30 по киевскому времени.

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Ранее сообщалось о том, что 25-летний Александер Исак летом может присоединиться к "Ливерпулю".

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Источник:
Liverpool FC
Опубликовал: Андрей Журба
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