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Аморим намерен продать до 10 игроков Манчестер Юнайтед летом
Масштабная чистка состава
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В "Манчестер Юнайтед" готовятся к кардинальным изменениям. По информации Caughtoffside, новый главный тренер команды Рубен Аморим планирует провести масштабную чистку состава во время летнего трансферного окна.
Португальский специалист, который недавно возглавил "красных дьяволов", недоволен результатами команды и видит необходимость в серьезных преобразованиях.
Аморим готов расстаться с десятью игроками: Маркус Рашфорд, Расмус Хойлунд, Антони, Каземиро, Джейдон Санчо, Мейсон Маунт, Кристиан Эриксен, Виктор Линделоф, Джонни Эванс и Том Хитон.
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