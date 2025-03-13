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Председатель правления Брайтона приобрел акции австралийского клуба

Англия

Блум купил 19,1% акций

Председатель правления Брайтона приобрел акции австралийского клуба

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Тони Блум, председатель правления английского "Брайтона", продолжает расширять свою футбольную империю.

По информации The Athletic, бизнесмен приобрел 19,1% акций австралийского клуба "Мельбурн Виктори".

Сейчас Блум является совладельцем: бельгийского "Юниона" и шотландского "Гартса".

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Брайтон энд Хоув Альбион Тони Блум
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Источник:
The Athletic
Опубликовал: Екатерина Власова
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