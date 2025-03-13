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Бывший тренер Тоттенхэма мечтает вернуться в клуб
Это мечта (с)
Getty Images / Global Images Ukraine
Наставник сборной США Маурисио Почеттино заявил, что мечтает вернуться на должность главного тренера "Тоттенхэма". Об этом специалист рассказал в интервью talkSPORT.
"Вернуться в "Тоттенхэм" сейчас - это моя мечта, но думаю, что когда-то это произойдет", - сказал Почеттино.
Напомним, что аргентинец работал со "шпорами" с 2014 по 2019 годы.
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Источник:talkSPORT
Опубликовал: Екатерина Власова
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