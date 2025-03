Челси неожиданно оформляет трансфер главного таланта Спортинга

Известный и авторитетный инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что "Челси" согласовал трансфер звезды "Спортинга" Жеовани Кенды.

Кенда считался главным претендентом на позицию правого вингбека в команде Рубена Аморима, а "Манчестер Юнайтед" активно проявлял интерес к молодому таланту, однако фирменное "Here we go" от Романо, похоже, разрушает планы "красных дьяволов".

Журналист сообщил, что медосмотр Кенди завершен после "секретного блиц-переговорного маневра". Он присоединится к "Челси" в 2026 году, ведь договоренность между клубами завершена, и игрок сказал "да" проекту "Челси" и планам Энцо Марески.

