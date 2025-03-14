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Челси неожиданно оформляет трансфер главного таланта Спортинга

Англия

Перехватили у конкурентов

Челси неожиданно оформляет трансфер главного таланта Спортинга

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Известный и авторитетный инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что "Челси" согласовал трансфер звезды "Спортинга" Жеовани Кенды.

Кенда считался главным претендентом на позицию правого вингбека в команде Рубена Аморима, а "Манчестер Юнайтед" активно проявлял интерес к молодому таланту, однако фирменное "Here we go" от Романо, похоже, разрушает планы "красных дьяволов".

Журналист сообщил, что медосмотр Кенди завершен после "секретного блиц-переговорного маневра". Он присоединится к "Челси" в 2026 году, ведь договоренность между клубами завершена, и игрок сказал "да" проекту "Челси" и планам Энцо Марески.

Добавим, что в этом сезоне на счету 17-летнего португальца 2 гола и 8 ассистов в 43-х матчах за "Спортинг" во всех турнирах. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 30 миллионов евро.

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Спортинг (Лиссабон) Челси (Лондон) Жеовани Кенда
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Алексей Полищук
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