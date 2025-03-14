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Челси неожиданно оформляет трансфер главного таланта Спортинга
Перехватили у конкурентов
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Известный и авторитетный инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что "Челси" согласовал трансфер звезды "Спортинга" Жеовани Кенды.
Кенда считался главным претендентом на позицию правого вингбека в команде Рубена Аморима, а "Манчестер Юнайтед" активно проявлял интерес к молодому таланту, однако фирменное "Here we go" от Романо, похоже, разрушает планы "красных дьяволов".
Журналист сообщил, что медосмотр Кенди завершен после "секретного блиц-переговорного маневра". Он присоединится к "Челси" в 2026 году, ведь договоренность между клубами завершена, и игрок сказал "да" проекту "Челси" и планам Энцо Марески.
???????? BREAKING: Chelsea agree deal for Portuguese top talent Geovany Quenda, here we go!— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 14, 2025
Medical DONE for Quenda after secret blitz, he will join Chelsea in 2026. ????✨
Club to club agreement completed with Sporting and Quenda said yes to Chelsea project & Enzo Maresca’s plans. pic.twitter.com/qw4HoBQy58
Добавим, что в этом сезоне на счету 17-летнего португальца 2 гола и 8 ассистов в 43-х матчах за "Спортинг" во всех турнирах. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 30 миллионов евро.
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