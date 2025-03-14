Известно клуб АПЛ, который хочет подписать Яна Облака

"Манчестер Юнайтед" ищет элитного голкипера и определил Яна Облака своим главным трансферным приоритетом на следующий сезон. После нескольких неудачных попыток в прошлом, английский клуб настроен воспользоваться ситуацией словенца в "Атлетико", чтобы осуществить его трансфер.

Вылет мадридцев из Лиги чемпионов вызвал неопределенность относительно будущего нескольких игроков, и, похоже, Облак склоняется к смене клуба. Желание выигрывать еврокубковые титулы заставляет его серьезно рассматривать вариант с уходом, а АПЛ выглядит лучшим местом для продолжения карьеры. Однако "Юнайтед" не единственный клуб, который интересуется словенцем. "Манчестер Сити" также рассматривал его как потенциальную замену Эдерсону, однако на "Олд Траффорд" имеют лучшие шансы на заключение сделки.

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Несмотря на то, что контракт словенца с "Атлетико" действует до 2028 года, руководство мадридцев не станет препятствовать его трансферу, если получит соответствующую финансовую компенсацию. По сообщениям, минимальная сумма для сделки составляет 30 миллионов евро, что является приемлемой суммой для "Юнайтед".

Добавим, что в этом сезоне 32-летний вратарь провел 36 матчей за "Атлетико" во всех турнирах, пропустив 32 гола и 14 раз сохранив свои ворота "сухими".