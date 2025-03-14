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Новый спортивный директор Арсенала хочет подписать лидера Ньюкасла

Англия

Давно мечтает о нем

Новый спортивный директор Арсенала хочет подписать лидера Ньюкасла

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Как известно, руководство "Арсенала" уже некоторое время работает над подписанием полузащитника "Реал Сосьедада" Мартина Субименди, клуб поддерживает контакты с его окружением. Субименди - приоритетный вариант для Артеты, он один из немногих игроков, для подписания которых Микель попросил приложить дополнительные усилия.

Пока трансфер Субименди набирает обороты, Андреа Берта, который находится в шаге от назначения на должность спортивного директора "канониров", ищет еще одно дополнение к полузащите "Арсенала".

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Итальянец влюблен в игрока "Ньюкасла" Бруну Гимараеша еще со времен своей работы в "Атлетико". Он трижды пытался подписать бразильца. Источники, которые близки к клубу, говорят, что Берта сделает ставку на его подписание как первое решение на посту спортивного директора "Арсенала". Он уже передал это послание ближайшему кругу игрока.

И хотя бразилец очень счастлив в "Ньюкасле", он не будет против сменить обстановку, если ему дадут возможность бороться за титулы. "Сороки" согласились бы отпустить Гимараеша за примерно 60 миллионов фунтов, если они не попадут в Лигу чемпионов на следующий сезон.

"Арсенал" имеет достаточно денег, чтобы подписать обоих игроков, однако переход Бруну отойдет на второй план, если Александер Исак станет доступным для трансфера. Швед - основная цель "канониров" в атаку, тогда как Беньямин Шешко является альтернативой.

Добавим, что в этом сезоне на счету Гимараеша 3 гола и 8 ассистов в 36 матчах за "Ньюкасл" во всех турнирах.

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Источник:
Diario AS
Опубликовал: Алексей Полищук
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